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Асенсио: для меня Мбаппе — лучший игрок из всех номинантов на «Золотой мяч»

Асенсио: для меня Мбаппе — лучший игрок из всех номинантов на «Золотой мяч»
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Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио высказался о шансах французского нападающего Килиана Мбаппе на получение «Золотого мяча». По мнению игрока, присуждение главного индивидуального трофея мирового футбола форварду стало бы абсолютно заслуженным и закономерным итогом.

«Это было бы справедливо. Я вижу это каждый день; для меня он лучший игрок из всех номинантов. В футбольном плане Килиан — лучший. Лучший бомбардир во всех категориях. Это индивидуальная награда», — приводит слова Асенсио AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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