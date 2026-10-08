Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о шансах команды в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

«В самом начале сезона я предельно ясно дал понять, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Но этап разговоров об этом уже позади — теперь нужно действовать. Сейчас мы находимся на этапе, когда в первую очередь должны успешно пройти групповой этап. Когда он завершится, ситуация изменится: путь может оказаться как относительно лёгким, так и очень сложным — и это повлияет на дальнейшие перспективы. В конечном счёте нужно оказаться сильнее каждой команды, а это непросто. Однако цель остаётся, и она никуда не исчезнет», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети.

В минувшем сезоне мюнхенский клуб завершил участие в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, проиграв «ПСЖ» по сумме двух встреч (1:1, 1:2).