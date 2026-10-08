«Ты — мой кумир». Энцо Фернандес — о Лионеле Месси

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес отреагировал на завершение карьеры Лионелем Месси в сборной Аргентины.

«Лео. Думаю, никакие слова не смогут выразить всё сполна. Ты — мой кумир; мне удалось осуществить мечту: встретиться с тобой, сыграть бок о бок и вместе стать чемпионами. Я просто надеюсь, что ты сможешь наслаждаться жизнью. Не знаю, удастся ли тебе получать от неё столько же радости, сколько ты дарил нам (ведь это невозможно), но я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Твоё наследие останется вечным для всей страны; спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира. Величайший игрок в истории — аргентинец. Нам будет очень тебя не хватать, и без тебя придётся непросто, но мы продолжим идти по пути, который ты для нас проложил за эти годы, пройдя вместе через любые испытания. Просто и навсегда: спасибо», — опубликовал Фернандес в социальной сети X.