«Он всегда будет одним из лучших». Тренер «Баварии» Компани — о Майкле Олисе

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об атакующем полузащитнике мюнхенцев Майкле Олисе.

— Я думаю, игрок с таким талантом, как у Майкла Олисе, всегда добьётся успеха. Он всегда будет одним из лучших. Дело не только в его таланте, но и в менталитете, и во внимании к деталям. У него будто есть способность замечать то, чего не видят другие, — и это проявляется даже на тренировках. Именно поэтому этот парень уже стал по-настоящему особенным футболистом в мировом футболе.

— Является ли он игроком мирового уровня?

— Да, безусловно. Без сомнения. Тем более что сейчас это лишь подтверждение того, чего он уже добился. За последние несколько лет он сделал множество шагов вперёд. Но самое важное для тренера в работе с такими игроками — и я говорю это не только исходя из своего тренерского опыта, но и из опыта игрока, который был партнёром по команде у подобных футболистов, — чтобы у игрока сохранялся голод до побед. Даже когда он попадает в среду, где похвалы уже не звучат постоянно. У нас хвалят за то, что ты показываешь на поле, за то, как работаешь на тренировках, за то, что создаёшь в игре. А если в матче этого нет, мы сразу обсуждаем, как двигаться дальше и делать следующие шаги. В этом и заключается наша роль. Но дело не в том, что мы превращаем игрока в футболиста мирового уровня — это невозможно. Такой потенциал уже есть в нём самом, — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети.