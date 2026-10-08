Фелипе Мело: по Нино были предложения от европейских команд, но «Зенит» его не продал

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, что «Зенит» отказался продавать защитника Нино в европейские клубы. Ранее сам игрок сине-бело-голубых заявил, что его возвращение во «Флуминенсе» сорвалось из-за российской команды.

«Что касается Нино: он пришёл во «Флуминенсе», когда клуб боролся за выживание. Так что да, болельщики его очень любят. И хочу сказать фанатам: не поддавайтесь на шум и не делайте поспешных выводов, пока не услышите самого игрока или не получите официальную информацию от клуба, ладно?

Нино не мог ничего сказать — это «Зенит» ответил отказом. Кстати, по Нино были предложения от европейских команд, но «Зенит» его не продал. Так что не ведитесь на хайп и не слушайте тех, кто просто хочет нагнетать обстановку — на самом деле всё иначе, друзья», — сказал Мело в выпуске на YouTube-канале Felipe Melo TV.