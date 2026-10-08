«Боже мой, куда я попал?» Нино — о первой тренировке после трансфера в «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино в беседе с экс-футболистом сборной Бразилии, «Ювентуса», «Интера» и «Галатасарая» Фелипе Мело поделился впечатлениями от первой тренировки в составе сине-бело-голубых, а также рассказал, как смог выучить русский язык.

Мело: Хочу задать тебе вопрос, мне очень интересно. Как ты так быстро научился бегло говорить по-русски? Пришлось много учиться? Слушай, я недавно видел интервью с тобой — ты говорил очень свободно. Тебя и так любят за то, какой ты есть — ты потрясающий парень и, безусловно, большой профессионал, — но русские любят тебя ещё больше за то, что ты выучил язык в столь короткие сроки. Как это произошло, дружище?

Нино: Когда я только приехал сюда, то сразу сказал, что хочу учить язык, понимаешь? На самой первой тренировке я подумал: «Боже мой, куда я попал? Я вообще ничего не понимаю из того, что они говорят. Как мне теперь общаться с этими людьми?»

Мело: В Турции было так же, Нино.

Нино: Боже мой, а ведь русский — невероятно сложный язык. Грамматика, произношение, совершенно другие слова. Он очень далёк от нашего, понимаешь? Поэтому учить его было действительно трудно. Но я осваивал его понемногу — много слушал и, конечно, занимался. Впрочем, носитель языка сразу поймёт, что русский для меня не родной. Однако я могу поддерживать беседу. Если собеседник терпелив, я могу высказать всё, что хочу, пусть и с ошибками. И понимаю я тоже многое. Это мне очень помогло — особенно в общении с российскими игроками, в налаживании тесных отношений с ними и в проявлении уважения к людям, которые хотели видеть меня здесь.

Мело: Честно говоря, снимаю перед тобой шляпу. Я провёл четыре года в Турции; знаю несколько слов, но, когда турки начинают говорить быстро, ничего не понимаю. Было очень тяжело, — обсудили Мело и Нино в выпуске на