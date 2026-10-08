Венсан Компани удостоен личной премии президента Федеральной земли Бавария

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани за профессиональные достижения удостоен личной премии президента Федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера.

«Великий тренер великого клуба – и преданный защитник человечности! Венсан Компани – исключительный тренер с чёткой игровой философией, сильными лидерскими качествами и харизмой как на поле, так и за его пределами. Под его руководством «Бавария» блистает привлекательным, атакующим футболом. Благодаря доверию и чёткому подходу он каждый сезон превращает талантливых игроков в привлекательную и вдохновляющую команду», — приводит слова Зёдера официальный сайт мюнхенского клуба.

В прошлом году награду получил многолетний генеральный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, а среди предыдущих лауреатов — Франц Беккенбауэр, Томас Мюллер, Филипп Лам, Оттмар Хитцфельд, Оливер Кан и Зепп Майер. Почётный президент Ули Хёнес и женская команда «Баварии» также были удостоены Баварской спортивной премии.