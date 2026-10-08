«Это уже становится жалким». Экс-игрок «ПСЖ» — о поведении Роналду в сборной Португалии

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о поведении нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Это уже становится жалким… Хуже просто некуда. Когда он завершит карьеру, все будут помнить феномен Роналду, но сегодня его имидж неизбежно страдает… Для меня это просто каприз. На месте Жорже Жезуша я бы больше никогда не вызывал его в сборную», — приводит слова Ротена Footmercato.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), когда Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальную встречу сборной на скамейке запасных.