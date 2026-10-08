Жозе Моуринью остался недоволен поведением Килиана Мбаппе — источник

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью остался недоволен поведением Килиана Мбаппе во время восстановления после травмы, сообщает Footmercato со ссылкой на Marca. По данным источника, португальского специалиста не устроили поездки французского форварда, а также его возвращение в Мадрид в понедельник после тренировки.

Особенно Моуринью якобы возмутило решение Мбаппе отправиться на велосипедную прогулку в Швейцарские Альпы. Португалец не считает езду на велосипеде подходящим занятием для своих футболистов из-за риска получить травму.

Мбаппе досрочно покинул расположение сборной Франции после повреждения, полученного в матче Лиги наций с Турцией (1:0). В той встрече форвард забил единственный гол.

После возвращения в Мадрид Мбаппе успел съездить в Париж, где провёл вечер в ночном клубе со своей девушкой Эстер Экспосито, а затем отправился в Швейцарские Альпы.