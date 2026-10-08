Экс-редактор France Football рассказал о попытке подкупа перед вручением «Золотого мяча»

Паскаль Ферре, бывший главный редактор France Football и руководитель организации «Золотой мяч» до 2023 года рассказал о попытке подкупа со стороны агента.

«Да, это правда, один агент хотел со мной встретиться. Его подопечный, конечно, был среди номинантов, и после того как агент рассказал мне о его заслугах и попытался убедить меня в достоинствах кандидата, он попросил меня, цитирую, «продать» его кандидатуру членам жюри. Я, естественно, отказался.

Потом мне пришлось ненадолго отойти от стола, чтобы ответить на звонок. Когда я вернулся, агента уже не было, но на столе лежал конверт. Я взял его и отнёс на ресепшен. Я не знаю, что там было. Честно говоря, мне ещё несколько раз доводилось встречаться с этим агентом, но он ни разу не упоминал конверт и не говорил, что в нём находилось», — приводит слова Ферре Marca.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября, мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.