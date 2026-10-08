«Сразу поняли, с каким человеком имеем дело». Тиксье – о работе с Жорже Жезушем

Бывший защитник Дамьен Тиксье, игравший вместе с Жорже Жезусом в «Лейрии», рассказал об импульсивном характере нынешнего главного тренера сборной Португалии на фоне его конфликта с нападающим Криштиану Роналду.

«Когда он пришёл в «Лейрию», то сменил тренера, которого уволили всего через месяц работы. Мы сразу поняли, с каким человеком имеем дело. На первой же встрече он сказал: «Здесь я главный. Я вам говорю, здесь я главный. Я лучший тренер Португалии. Позже вы сами в этом убедитесь — я буду тренировать «Бенфику», «Спортинг» или «Порту». Вы ещё услышите обо мне…

Когда он представился, то подошёл ко мне и спросил: «А тебя как зовут?» Вот такой он, Жорже Жезуш. В тот момент он хотел показать нам, что именно он здесь главный и ему плевать на статус каждого из нас. Он хотел задеть наше самолюбие, чтобы мы сплотились», — приводит слова Тиксье Footmercato.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.