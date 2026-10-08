«Я не хочу забывать о Диего». Месси — о Марадоне

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону и отметил его вклад в историю национальной команды.

«Я не хочу забывать о Диего, который вывел нашу страну туда, где она заслуживала быть. Я знаю, что он помогал нам, когда был рядом с нами, и продолжал помогать с небес на каждом шагу», — приводит слова Месси Фабрицио Романо в социальной сети X.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 1986 года, а также вывел команду в финал мирового первенства 1990 года.

Месси стал чемпионом мира с Аргентиной в 2022 году, спустя 36 лет после триумфа команды Марадоны.