Защитник «Зенита» Нино рассказал, как смена позиции на поле повлияла на его карьеру

Защитник «Зенита» Нино в беседе с экс-футболистом сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как произошёл переход с позиции опорника к становлению центральным защитником.

«У меня были большие проблемы в роли опорника, я хотел бросить футбол. У меня был очень близкий друг Ромилдо, племянник Ривалдо. Я жил с его семьёй, мы вместе учились и тренировались, играли в одной команде. Однажды он сказал: «Нино, почему бы тебе не попробовать сыграть центрального защитника? У тебя есть качества для этого, ты умеешь начинать атаки».

Тогда я уже играл опорного полузащитника. На этой позиции ты постоянно находишься лицом к игре, а у меня было хорошее чтение эпизодов. Его слова засели у меня в голове. Команда сыграла в субботу, в воскресенье был выходной, а в понедельник проходил тренировочный матч для тех, кто не попал в заявку. Я как раз не входил в заявку.

В тот день на тренировке не хватало защитника. Я сказал тренеру: «Можно я сегодня сыграю в защите? Здесь как раз не хватает человека». Он согласился. Я хорошо провёл тренировку, тренер остался доволен и сказал: «Нино, мне понравилось, как ты выглядишь в защите». После этого он начал брать меня на матчи, потому что я мог играть сразу на двух позициях — опорника и защитника.

Потом в одной игре защитника удалили, я вышел на его место. В следующем матче снова сыграл в центре обороны и стал основным. После этого уже никогда не возвращался на позицию опорника. При этом центральным защитником я начал играть довольно поздно — мне было уже 17-18 лет. Именно смена позиции, без сомнения, помогла мне добраться до профессионального футбола», — сказал Нино в выпуске на YouTube-канале Felipe Melo TV.