Экс-редактор France Football рассказал, как Роналду выставил его лжецом

Паскаль Ферре, бывший главный редактор France Football рассказал о публичном конфликте с нападающим Криштиану Роналду. В 2021 году Ферре заявил, что мечтой Роналду было превзойти Месси по числу «Золотых мячей». Роналду назвал эти слова ложью и заявил, что его цель — выигрывать трофеи, а не соревноваться с Месси.

«В то время мы давали несколько интервью разным СМИ и говорили о «Золотом мяче». Тогда я дал интервью The New York Times, в котором рассказал, что мечтой Криштиану было обойти Месси по количеству «Золотых мячей». Думаю, я поступил не совсем правильно, возможно, стоило промолчать, но и секретом не было то, что он очень амбициозный и конкурентоспособный человек.

Он ничего мне не сказал, но потом ответил мне в социальных сетях. Честно говоря, перед миллионами его подписчиков я выглядел как лжец. Но ничего страшного, в конце концов», — приводит слова Ферре Marca.

Напомним, Роналду покинул расположение сборной Португалии 30 сентября. Разногласия между игроком и Жезушем возникли после матча Лиги наций с Норвегией (2:1), в котором Роналду впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч сборной на скамейке запасных.