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Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не проиграли ни одного матча, но они выиграли все, так что это большая разница. Думаю, нам нужно сыграть очень и очень хорошо, если мы хотим обыграть «Сити», потому что в последнее время они особенно результативны. Мы знаем, кто из их игроков очень опасен. Но я думаю, что в последнее время мы также заметно прибавили в обороне, надеюсь, что мы сможем нейтрализовать их угрозы, а также нанести им урон с другой стороны.

Это важная игра, полагаю, все хотят сыграть, посмотреть, стать частью этого матча. Мы играем против команды, которая сейчас лидирует в чемпионате, так что для нас это определенно важная игра. Знаем, что должны выложиться на полную, знаю, болельщики будут стараться помочь команде», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют 11 октября в рамках 6-го тура АПЛ. Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

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