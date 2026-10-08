Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал, какой хочет видеть игру своей команды

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о том, какой хочет видеть свою команду.

«Цель вполне ясна. Думаю, все понимают, что мы пытаемся построить. Нужно играть более интенсивно, более вертикально, но при этом контролировать ход игры. Например, думаю, что в Ньюкасле мы провели хороший матч, но пропустили два гола в переходных фазах, поэтому нужно немного лучше контролировать ход игры. Полагаю, в последнее время мы стали лучше контролировать ход игры, но нам немного не хватало той подвижности в атаке, которая была у нас в первой игре. Так что теперь нужно немного сбалансировать ситуацию. Конечно, хотим хорошо атаковать и хорошо защищаться. Но иногда приходится выбирать или подстраивать команду под то, что вам больше по душе, или под требования конкретной игры. И мы пытаемся всё это сбалансировать», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.