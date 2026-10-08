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Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал, какой хочет видеть игру своей команды

Тренер «Ливерпуля» Андони Ираола рассказал, какой хочет видеть игру своей команды
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о том, какой хочет видеть свою команду.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
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П2

«Цель вполне ясна. Думаю, все понимают, что мы пытаемся построить. Нужно играть более интенсивно, более вертикально, но при этом контролировать ход игры. Например, думаю, что в Ньюкасле мы провели хороший матч, но пропустили два гола в переходных фазах, поэтому нужно немного лучше контролировать ход игры. Полагаю, в последнее время мы стали лучше контролировать ход игры, но нам немного не хватало той подвижности в атаке, которая была у нас в первой игре. Так что теперь нужно немного сбалансировать ситуацию. Конечно, хотим хорошо атаковать и хорошо защищаться. Но иногда приходится выбирать или подстраивать команду под то, что вам больше по душе, или под требования конкретной игры. И мы пытаемся всё это сбалансировать», — приводит слова Ираолы официальный сайт клуба.

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