«Этот парень помешан на футболе». Турецкий журналист — о Батракове

Популярный турецкий журналист Бурак Эрен высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове, упомянув его игру за сборную России.

«Это, кстати, большая самоотдача. Он сыграл в трёх товарищеских матчах. Во вторник провёл на поле все 90 минут, а уже на следующий день принял участие в тренировке «Галатасарая».

Я сказал об этом ещё в день его перехода. Этот парень буквально помешан на футболе. У него есть цели, он постоянно думает, как стать лучше и развиваться.

Дай бог, чтобы его обходили травмы. Уверен, Батраков обязательно доберётся до того уровня, о котором мечтает. Надеюсь, в «Галатасарае» ему тоже будут давать играть по заслугам», — написал Эрен на своей странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в пяти встречах турецкой команды, в которых сделал одну результативную передачу.