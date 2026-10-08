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«Этот парень помешан на футболе». Турецкий журналист — о Батракове

«Этот парень помешан на футболе». Турецкий журналист — о Батракове
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Популярный турецкий журналист Бурак Эрен высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове, упомянув его игру за сборную России.

«Это, кстати, большая самоотдача. Он сыграл в трёх товарищеских матчах. Во вторник провёл на поле все 90 минут, а уже на следующий день принял участие в тренировке «Галатасарая».

Я сказал об этом ещё в день его перехода. Этот парень буквально помешан на футболе. У него есть цели, он постоянно думает, как стать лучше и развиваться.

Дай бог, чтобы его обходили травмы. Уверен, Батраков обязательно доберётся до того уровня, о котором мечтает. Надеюсь, в «Галатасарае» ему тоже будут давать играть по заслугам», — написал Эрен на своей странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Полузащитник принял участие в пяти встречах турецкой команды, в которых сделал одну результативную передачу.

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