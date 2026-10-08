Футболисты «Манчестер Сити» возглавляют список самых дорогих игроков АПЛ — Transfermarkt
Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по английской Премьер-лиге по ходу сезона-2026/2027.
Лидерство в рейтинге сохранил форвард «горожан» Эрлинг Холанд, который оценивается в € 220 млн. Далее расположились сразу четверо футболистов, стоимость которых составляет € 120 млн.
Рейтинг самых дорогих футболистов АПЛ — 2026/2027 (Transfermarkt, 8 октября 2026 года):
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 220 млн.
- Энцо Фернандес («Манчестер Сити») — € 120 млн.
- Эллиот Андерсон («Манчестер Сити») — € 120 млн.
- Морган Роджерс («Челси») — € 120 млн.
- Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
- Райан Шерки («Манчестер Сити») — € 120 млн.
- Коул Палмер («Челси») — € 110 млн.
- Букайо Сака («Арсенал») — € 110 млн.
- Жоао Педро («Челси») — € 100 млн.
- Брэдли Баркола («Ливерпуль») — € 100 млн.
- Вильям Салиба («Арсенал») — € 100 млн.
- Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 100 млн.
- Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн.
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