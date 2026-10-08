«Удивило». Экс-редактор France Football — о реакции Бензема на выигрыш «Золотого мяча»

Паскаль Ферре, бывший главный редактор France Football рассказал, как Карим Бензема отреагировал на то, что он стал обладателем «Золотого мяча». Ферре рассказал, что перед церемонией награждения он позвонил форварду, чтобы сообщить ему о победе.

«Меня удивило, что он был очень холоден, словно ему было не особо интересно. Через несколько дней он извинился и объяснил, что произошло. Он сказал, что лежал на массажном столе, ему хотелось закричать от радости, но он не мог этого сделать, потому что находился среди своих одноклубников и понимал, что должен хранить секрет», — приводит слова Ферре Marca.

Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» в 2022 году.