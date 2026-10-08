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Турецкий журналист: Кисляк — именно тот игрок, который нужен «Галатасараю»

Турецкий журналист: Кисляк — именно тот игрок, который нужен «Галатасараю»
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Популярный турецкий журналист Бурак Эрен заявил, что хотел бы видеть полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Галатасарае».

«Кисляк вместе с Батраковым — главные таланты России. Ему всего 21 год, но он уже очень мощный двигатель в центре полузащиты.

Он хорошо действует как в атаке, так и в обороне, а также обладает отличными показателями по голам и результативным передачам. Особенно опасен в районе штрафной и способен серьёзно влиять на счёт.

До Батракова Кисляка связывали с «Галатасараем», и я очень хотел, чтобы клуб его приобрёл. И сейчас хотел бы его видеть в команде. Кисляк способен преобразить центр поля «Галатасарая» — это именно тот игрок, который нам нужен», — написал Эрен на своей странице в социальной сети X.

Отметим, за «Галатасарай» уже выступает российский полузащитник Алексей Батраков.

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