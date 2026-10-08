Фотограф «Зенита» Евдокимов: Дзюба — прекрасный человек, а Соболев — мой любимчик

Фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал, с кем из игроков клуба у него выстроились наиболее хорошие отношения.

— С кем из игроков у вас выстроились наиболее тёплые отношения?

— Таких было много — каждый второй. Я люблю поддерживать людей, у которых нехорошие времена. И в этом плане сразу вспоминается Дзюба — прекрасный человек лично для меня. Когда у него был какой-то спадик, я его подбадривал, мы близко общались. Соболев — мой любимчик. Я, может быть, плохой психолог, но хороший наблюдатель. Он хулиганишка, но очень добрый и разумный. У него хороший внутренний мир. Я ему как-то руку протянул — и он её сразу принял. Мы с ним в очень хороших отношениях. Он везучий, чувствует голевое место. Главное, чтобы ему сильно не мешали и подбадривали. Тогда он пойдёт в гору.

Латышонок тоже в команде моим товарищем был. Подошёл ко мне как-то и с трепетом сказал: «Палыч, какие у тебя усы красивые. А у меня...» Он как раз тогда усы отрастил. Женя хороший, у него духовность есть. Мне жаль, что он ушёл. Барриос каждый раз при встрече говорит мне: «I love you». Он сразу меня приметил. После первого своего матча за «Зенит» вручил мне пакет со словами: «Это тебе». Там его футболка игровая лежала, которую я даже не просил, — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.