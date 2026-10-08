15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Евдокимов назвал самых фотогеничных игроков «Зенита» за 30 лет

Вячеслав Евдокимов назвал самых фотогеничных игроков «Зенита» за 30 лет
Комментарии

Фотограф петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал, кто, по его мнению, самые фотогеничные футболисты клуба за последние 30 лет.

«Александр Кержаков очень фотогеничный. Он мог себя показать, улыбнётся — сразу на душе радостно становится. Халк был замечательный. Домингес — отличный мужик. Крижанац хорошего склада, шутить любил. С Чонтофальски мы делали фотосессии для его личного архива. Слава Малафеев и Дима Радченко тоже это любили. А Роман Широков, наоборот, сперва недоверчиво ко мне относился. Но потом я его расшатал», — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Топ-события четверга: одна из последних битв Сид vs Ови, теннис, баскетбол и фигурка
Топ-события четверга: одна из последних битв Сид vs Ови, теннис, баскетбол и фигурка