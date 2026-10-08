Вячеслав Евдокимов назвал самых фотогеничных игроков «Зенита» за 30 лет

Фотограф петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал, кто, по его мнению, самые фотогеничные футболисты клуба за последние 30 лет.

«Александр Кержаков очень фотогеничный. Он мог себя показать, улыбнётся — сразу на душе радостно становится. Халк был замечательный. Домингес — отличный мужик. Крижанац хорошего склада, шутить любил. С Чонтофальски мы делали фотосессии для его личного архива. Слава Малафеев и Дима Радченко тоже это любили. А Роман Широков, наоборот, сперва недоверчиво ко мне относился. Но потом я его расшатал», — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.