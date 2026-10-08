Экс-игрок «Манчестер Сити»: надеюсь, что не потеряю свои титулы

Защитник «Интера» Мануэль Аканджи высказался о расследовании в отношении «Манчестер Сити» и возможных санкциях для клуба.

«Я всё ещё поддерживаю связь с несколькими игроками, но знаю не больше, чем вы. Нам сказали сохранять спокойствие, что они всё держат под контролем и ничего серьёзного не произошло. Доверяю людям, которые руководят «Манчестер Сити», верю, что всё именно так.

Надеюсь, что не потеряю свои титулы. Было бы немного обидно. Кто знает, что ещё они могут откопать», — приводит слова Аканджи Nau.

Футболист выступал за «Манчестер Сити» с 2022 по 2025 год и выиграл с клубом два чемпионских титула АПЛ, Лигу чемпионов и другие трофеи. При этом расследование касается периода с 2009 по 2018 год, когда Аканджи ещё не был игроком английской команды.