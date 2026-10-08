Луис Суарес опубликовал эмоциональное обращение к Лионелю Месси

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес посвятил обращение своему одноклубнику Лионелю Месси после его последнего матча за сборную Аргентины. Аргентинцы обыграли Бенин в товарищеской встрече со счётом 3:0.

«Дружище, сегодня ты оставляешь после себя наследие, наполненное рекордами, великими моментами и незабываемыми воспоминаниями в качестве игрока сборной. Ты вошёл в историю южноамериканского и мирового футбола. Где бы ты ни играл, всегда оставлял свой след, при этом с уважением относился к соперникам, именно это делает тебя ещё более великим.

Поздравляю тебя со всеми достигнутыми успехами. Ты никогда не сдавался и показал многим из нас, что мечты действительно могут становиться реальностью, если по-настоящему стремиться к ним.

Ты являешься примером как футболист — в этом нет никаких сомнений — но также остаёшься великолепным человеком, партнёром по команде и другом. Спасибо, спасибо, спасибо! Я навсегда благодарен за возможность жить с тобой в одну эпоху. Очень тебя люблю!» — написал Суарес в соцсетях.