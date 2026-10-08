Президент Аргентины прокомментировал завершение карьеры Месси в сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на последний матч Лионеля Месси за национальную команду. Аргентинцы завершили товарищескую встречу с Бенином победой со счётом 3:0.

«Огромное спасибо, Лионель Месси! Лучший в истории, без каких-либо сомнений. Огромное спасибо, Лионель Месси, за всю магию, которую ты подарил нам на поле и за его пределами, показывая всему миру, что благодаря упорному труду можно достичь даже невозможного. Месси — это нечто невероятное! Вперёд, Аргентина, чёрт побери!» — написал Милей в соцсети Х.

На счету Месси 126 голов в 208 матчах за сборную Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира и дважды становился победителем Кубка Америки, а также два раза завоёвывал серебряные медали.