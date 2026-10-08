Анатолий Трубин опубликовал пост об итогах сбора национальной команды Украины
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от завершившегося сбора национальной команды.
«Ещё один сбор позади. Было много работы, концентрации и времени, проведённого вместе с командой. Здесь особенно важны взаимное доверие и готовность в любой момент прийти друг другу на помощь.
Рад снова быть частью сборной и представлять Украину. Спасибо болельщикам за поддержку. До встречи», — написал Трубин в соцсетях.
На этом сборе Украина провела четыре матча Лиги наций: обыграла Венгрию (1:0), уступила Северной Ирландии (0:3), сыграла вничью с Грузией (0:0), а затем проиграла Венгрии (1:2).
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