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Анатолий Трубин опубликовал пост об итогах сбора национальной команды Украины

Анатолий Трубин опубликовал пост об итогах сбора национальной команды Украины
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Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от завершившегося сбора национальной команды.

«Ещё один сбор позади. Было много работы, концентрации и времени, проведённого вместе с командой. Здесь особенно важны взаимное доверие и готовность в любой момент прийти друг другу на помощь.

Рад снова быть частью сборной и представлять Украину. Спасибо болельщикам за поддержку. До встречи», — написал Трубин в соцсетях.

На этом сборе Украина провела четыре матча Лиги наций: обыграла Венгрию (1:0), уступила Северной Ирландии (0:3), сыграла вничью с Грузией (0:0), а затем проиграла Венгрии (1:2).

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Новости. Футбол
  • 8 октября 2026
  • 09:09