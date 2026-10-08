Анатолий Трубин опубликовал пост об итогах сбора национальной команды Украины

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от завершившегося сбора национальной команды.

«Ещё один сбор позади. Было много работы, концентрации и времени, проведённого вместе с командой. Здесь особенно важны взаимное доверие и готовность в любой момент прийти друг другу на помощь.

Рад снова быть частью сборной и представлять Украину. Спасибо болельщикам за поддержку. До встречи», — написал Трубин в соцсетях.

На этом сборе Украина провела четыре матча Лиги наций: обыграла Венгрию (1:0), уступила Северной Ирландии (0:3), сыграла вничью с Грузией (0:0), а затем проиграла Венгрии (1:2).