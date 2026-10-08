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Морган Роджерс ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Морган Роджерс ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий сборной Англии и «Челси» Морган Роджерс считает, что форвард «Баварии» Гарри Кейн заслуживает «Золотой мяч» — 2026.

«Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч». Он превзошёл все ожидания относительно того, на что способен. Требл, хет-трики в финалах, голы на чемпионате мира и результативность за «Баварию». Что ещё ему нужно сделать? Такие достижения должны быть отмечены», — приводит слова Роджерса Bayern & Germany.

В прошлом сезоне Кейн провёл 51 матч за клуб и забил 61 гол, а также сделал семь результативных передач. Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября, мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.

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