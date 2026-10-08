Спортивный директор «Локомотива» Акавов сообщил, что команду ждут трансферы

Спортивный директор московского «Локомотива» Нариман Акавов заявил, что клуб ориентируется на российский трансферный рынок, но готов рассматривать иностранных футболистов при необходимости.

«В ближайшее трансферное окно мы будем укреплять команду. А пока нам важно вернуть положительный настрой. Вижу, что с каждым днём команда становится всё позитивнее. Пауза в чемпионате сильно пошла нам на пользу. В трансферной работе мы всегда в первую очередь ориентированы на российский рынок. Легионеров будем рассматривать на те позиции, которые не сможем закрыть на российском рынке», — сказал Акавов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В понедельник пресс‑служба «Локомотива» сообщила, что Акавов назначен на должность спортивного директора — в конце сентября стало известно об уходе Дмитрия Ульянова с этого поста.

Акавов проходил стажировку в нидерландском «Аяксе», испанском «Атлетико» и бразильском «Флуминенсе». Кроме того специалист работал управляющим в селекционном отделе московских «Динамо» и «Спартака».

«Локомотив» занимает 14‑е место в турнирной таблице Альфа‑Банк РПЛ, набрав семь очков.