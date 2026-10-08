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Спортивный директор «Локомотива» Акавов сообщил, что команду ждут трансферы

Спортивный директор «Локомотива» Акавов сообщил, что команду ждут трансферы
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Спортивный директор московского «Локомотива» Нариман Акавов заявил, что клуб ориентируется на российский трансферный рынок, но готов рассматривать иностранных футболистов при необходимости.

«В ближайшее трансферное окно мы будем укреплять команду. А пока нам важно вернуть положительный настрой. Вижу, что с каждым днём команда становится всё позитивнее. Пауза в чемпионате сильно пошла нам на пользу. В трансферной работе мы всегда в первую очередь ориентированы на российский рынок. Легионеров будем рассматривать на те позиции, которые не сможем закрыть на российском рынке», — сказал Акавов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В понедельник пресс‑служба «Локомотива» сообщила, что Акавов назначен на должность спортивного директора — в конце сентября стало известно об уходе Дмитрия Ульянова с этого поста.

Акавов проходил стажировку в нидерландском «Аяксе», испанском «Атлетико» и бразильском «Флуминенсе». Кроме того специалист работал управляющим в селекционном отделе московских «Динамо» и «Спартака».

«Локомотив» занимает 14‑е место в турнирной таблице Альфа‑Банк РПЛ, набрав семь очков.

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