«Манчестер Сити» с 2018 года находился под налоговым расследованием — Financial Times

«Манчестер Сити» находился под налоговым расследованием на протяжении нескольких лет, об этом сообщает Financial Times.

Налоговые органы Великобритании ещё в 2018 году открыли расследование, чтобы выяснить, использовал ли английский клуб сложные финансовые схемы для уменьшения налоговых выплат. Проверка была инициирована после публикации немецким изданием Der Spiegel внутренней переписки клуба.

Сообщается, что расследование не касалось подозрений в намеренном мошенничестве. Оно никогда не было официально завершено, при этом налоговая служба Великобритании не предприняла никаких действий против клуба.

Представители налоговых органов отказались комментировать ситуацию, сославшись на конфиденциальность информации о налогоплательщиках. «Манчестер Сити» также не ответил на запросы.

Ранее независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в 114 нарушениях финансовых правил АПЛ за период 2009-2018 годов. Решение по санкциям пока не вынесено. Клуб подал апелляцию и настаивает на своей невиновности. В случае самого строгого сценария «Манчестер Сити» грозит лишение нескольких титулов и исключение из чемпионата.