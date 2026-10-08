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Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль» летом 2027 года — Франсуа Гальярдо

Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль» летом 2027 года — Франсуа Гальярдо
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе готов перейти в «Ливерпуль» в 2027 году, об этом сообщает испанский журналист Франсуа Гальярдо.

«Ливерпуль» уже связался с матерью и агентом форварда Файзой Ламари. По информации источника, приоритетом игрока среди клубов чемпионата Англии является именно эта команда.

Гальярдо заявил, что Мбаппе не чувствует поддержки в раздевалке «Реала», что вызывает у него дискомфорт. Форвард присоединился к мадридскому клубу летом 2024 года в статусе свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ». Его нынешнее соглашение с «Реалом» действует до лета 2029 года.

Мбаппе сыграл за «Реал» 111 матчей, забив 94 гола и оформив 14 голевых передач.

В сентябре форвард заявил, что его главная цель — вернуть «Золотой мяч» в мадридский клуб. Француз включён в список 30 претендентов на награду 2026 года.

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