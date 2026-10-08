В Англии заявили, что «Манчестер Сити» не нужно опровергать обвинения

«Манчестер Сити» сохраняет надежду избежать серьёзного наказания за нарушение финансовых правил английской Премьер-лиги, об этом сообщает FourFourTwo.

Главный журналист Manchester Evening News Саймон Байковски объяснил позицию клуба в подкасте Talking City. По его словам, «Сити» не нужно опровергать все обвинения — достаточно доказать, что схема финансирования не нарушала правил. Ранее клуб подал апелляцию по делу о финансовых нарушениях в АПЛ.

«Когда «Сити» говорит о неопровержимых доказательствах, речь идёт о том, чтобы показать: деньги поступали не от клуба к спонсорам, а затем обратно в бухгалтерию. Они шли от правительства Абу-Даби к спонсорам, которые затем платили «Манчестер Сити». Это не противоречит правилам», — приводит слова Байковски FourFourTwo.

Байковски отме