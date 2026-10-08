«Ливерпуль» сойдётся с «Реалом» в битве за Олисе

«Ливерпуль» проявит активный интерес к вингеру мюнхенской «Баварии» Майклу Олисе, если появятся сигналы о возможном уходе игрока из немецкого клуба следующим летом. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» и мадридский «Реал» внимательно следят за ситуацией с контрактом 24-летнего француза.

Ранее сообщалось, что Олисе хочет, чтобы в новом контракте с «Баварией» был пункт, позволяющий ему уйти. Речь идёт о сумме около € 200 млн.

«Бавария» хочет продлить контракт Олисе до 2032 года, однако переговоры осложняются требованием игрока включить в новое соглашение пункт об отступных.