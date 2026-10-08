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«Креативный футболист». Гришин сделал комплимент Педро

«Креативный футболист». Гришин сделал комплимент Педро
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос показал свои лучшие качества в матчах Альфа‑Банк РПЛ.

«Педро — креативный футболист, который доказал свою состоятельность на поле. Примером тому стала домашняя игра 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1), в которой Педро вышел во втором тайме и полностью перевернул ход матча. Это игрок, который хорошо умеет атаковать, бить по воротам, пасовать и выводить мяч на свободное пространство», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

20‑летний Педро в восьми играх текущего сезона РПЛ отдал четыре голевые передачи.

В 10‑м туре Альфа‑Банк РПЛ «Зенит» в субботу, 10 октября, сыграет в гостях с «Краснодаром».

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