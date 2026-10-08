Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что Кристиан полностью восстановился после травмы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что полузащитник Кристиан полностью восстановился после полученной травмы. По словам специалиста, хавбек может быть готов к матчу 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом».

«У Кристиана был очень тяжёлый ушиб после «Крыльев Советов», когда в перерыве он попросил замену. Мы сделали обследование. В принципе, там ничего криминального не было, и после двух дней паузы он вышел на тренировку и фактически в первом же эпизоде получил стык с молодым футболистом. Мы его опять потеряли, но он восстановился быстрее, чем ожидалось. Вчера провёл хорошую тренировку. Надеюсь, будет готов на 100% к игре с Зенитом», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.