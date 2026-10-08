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Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что Кристиан полностью восстановился после травмы

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что Кристиан полностью восстановился после травмы
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что полузащитник Кристиан полностью восстановился после полученной травмы. По словам специалиста, хавбек может быть готов к матчу 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Кристиана был очень тяжёлый ушиб после «Крыльев Советов», когда в перерыве он попросил замену. Мы сделали обследование. В принципе, там ничего криминального не было, и после двух дней паузы он вышел на тренировку и фактически в первом же эпизоде получил стык с молодым футболистом. Мы его опять потеряли, но он восстановился быстрее, чем ожидалось. Вчера провёл хорошую тренировку. Надеюсь, будет готов на 100% к игре с Зенитом», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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