Мусаев прокомментировал состояние Воробьёва, Агкацева и Вахании перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал состояние игроков, вернувшихся из сборной России — форварда Дмитрия Воробьёва, вратаря Станислава Агкацева и защитника Ильи Вахании — перед матчем с «Зенитом».

«Воробьёв вернулся ещё пять дней назад. У него было небольшое повреждение, и он восстанавливался. Два дня тренируется в общей группе, вчера отработал без ограничений. Вахания вчера только прилетел вместе с Агкацевым. Они из аэропорта приехали на базу, провели восстановительные процедуры. Сегодня у них будет фактически первая тренировка.

С командой играть, конечно, готовы, но могу сказать так же, как и Сергей Богданович Семак, что решение на сегодняшний день ещё не принято, завтра у нас есть день, чтобы окончательно определиться с составом», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.