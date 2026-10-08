Роман Бабаев объяснил увольнение Фабио Челестини из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему был отправлен в отставку с поста главного тренера команды Фабио Челестини. Швейцарец покинул армейский клуб весной этого года. Во главе красно-синих его сменил Дмитрий Игдисамов.

«Помимо отрицательного результата, со стороны команды наблюдалось не могу сказать, что безволие, но неверие в себя, в то, что можно исправить ситуацию. Фабио тоже посчитал правильным обсудить это. И мы пришли к общему мнению, что дальше может быть только хуже – главный тренер сомневался, что команда его слышит», — сказал Бабаев в новом выпуске сериала «Мы — ЦСКА» от Okko.