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Роман Бабаев объяснил увольнение Фабио Челестини из ЦСКА

Роман Бабаев объяснил увольнение Фабио Челестини из ЦСКА
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему был отправлен в отставку с поста главного тренера команды Фабио Челестини. Швейцарец покинул армейский клуб весной этого года. Во главе красно-синих его сменил Дмитрий Игдисамов.

«Помимо отрицательного результата, со стороны команды наблюдалось не могу сказать, что безволие, но неверие в себя, в то, что можно исправить ситуацию. Фабио тоже посчитал правильным обсудить это. И мы пришли к общему мнению, что дальше может быть только хуже – главный тренер сомневался, что команда его слышит», — сказал Бабаев в новом выпуске сериала «Мы — ЦСКА» от Okko.

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