Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о прогрессе Артёма Хмарина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о прогрессе молодого футболиста «быков» Артёма Хмарина.

«После «Зенита» у нас будет Кубок, там Хмарин точно получит своё время, начнёт, скорее всего, с первых минут. Дальше уже будет зависеть от него. Лукас Оласа — очень стабильный футболист, он не даёт повода сейчас, чтобы его заменили, является одним из лидеров. У Артёма всё впереди, его карьера только начинается, у него такая индивидуальная подготовка. Каждую его игру, где бы он ни играл — за основную команду, за молодёжную сборную — его наши тренеры разбирают, показывают. И много индивидуальной работы с ним проводится. Он достаточно толковый парень, самое главное, что у него есть хорошие качества, чтобы вырасти в качественного футболиста», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.