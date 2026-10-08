Мурад Мусаев: мне нравятся эмоции Кордобы, это и есть футбольная жизнь

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об эмоциональности форварда «быков» Джона Кордобы.

«С Джоном у нас каждый день отдельное общение, очень много разговариваем. То, что у него эмоции, мне наоборот нравится. И я вижу каждый день какие-то моменты из раздевалки. Когда сыграли вничью, у него много эмоций: «Ребята, так нельзя!» То же самое происходит на тренировках: если что-то не получилось, он тоже эмоционально реагирует. Мне нравится, что от него исходят такие эмоции, это и есть жизнь футбольная.

Нельзя быть равнодушным, если сыграл вничью или проиграл. Это ужасно для тренера. А когда есть такие эмоции, когда есть постоянно какой-то разговор, диалог, иногда, может быть, на повышенных тонах, или поддержка друг друга, когда они заводятся на тренировках, идёт очень жёсткий фон борьбы.

Это хорошо, это и есть жизнь. И я рад, что это всё происходит в команде. Его реакция на гол — это ведь тоже говорит о многом. То есть он мог бы сказать: «Ой, я уже опытный футболист, я два раза лучший игрок России, забью своё». Но он хочет забить с «Ростовом», хочет выиграть эту встречу. Неравнодушие — это главное. Залог наших успехов последних лет», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.