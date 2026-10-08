Главный тренер «Краснодара» Мусаев: делаем всё, чтобы увидеть лучшего Даниила Уткина

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о полузащитнике Данииле Уткине.

«Вижу, что он спокоен. В товарищеских играх и в тренировочном процессе он очень хорошо выглядит, у него есть взаимопонимание с группой атаки. Очень надеюсь, что это всё перейдёт на поле. Когда он пришёл, данные его фитнеса не совсем нас устраивали. Сейчас от игры к игре, от тренировки к тренировке Даниил всё больше даёт скоростной работы, старается прибавить в ускорениях, что очень важно для нашей игры, но всё определяют официальные игры, результативность, количество побед. Думаю, делаем всё для того, чтобы и в официальных матчах мы увидели лучшего Даниила Уткина», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 26-летний Даниил Уткин провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями. Также на его счету три игры, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.