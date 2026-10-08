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Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ сезона-2026/2027
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

9 октября (пятница)

«Ростов» – «Акрон»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.

10 октября (суббота)

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Василий Казарцев; АVAR– Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

11 октября (воскресенье)

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Александр Богданов, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Родина»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.

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