Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
9 октября (пятница)
«Ростов» – «Акрон»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.
10 октября (суббота)
«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Михаил Плиско; VAR – Василий Казарцев; АVAR– Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.
«Факел» – «Локомотив»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Олег Соколов.
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
11 октября (воскресенье)
«Ахмат» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Александр Богданов, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Родина»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Роман Сафьян; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Рубин» – «Динамо» Москва: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Игорь Писанко.