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Главный тренер «Краснодара» Мусаев ответил на обвинения «Зенита» в сторону клуба

Главный тренер «Краснодара» Мусаев ответил на обвинения «Зенита» в сторону клуба
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на обвинения санкт-петербургского «Зенита» в сторону клуба. Ранее сине-бело-голубые заявили, что «быки» препятствуют реализации гостевых билетов на матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На прошлой неделе «Зенит» вынес [историю], что «Краснодар» препятствует реализации билетов для гостевых болельщиков. Повлияет это на игроков с точки зрения мотивации?
— Думаю, что мотивации у нас хватает и без билетов, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» — лидер чемпионата России. «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.

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