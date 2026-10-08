Главный тренер «Краснодара» Мусаев ответил на обвинения «Зенита» в сторону клуба

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на обвинения санкт-петербургского «Зенита» в сторону клуба. Ранее сине-бело-голубые заявили, что «быки» препятствуют реализации гостевых билетов на матч 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— На прошлой неделе «Зенит» вынес [историю], что «Краснодар» препятствует реализации билетов для гостевых болельщиков. Повлияет это на игроков с точки зрения мотивации?

— Думаю, что мотивации у нас хватает и без билетов, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» — лидер чемпионата России. «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.