Стала известна бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура, в котором сойдутся «Краснодар» и «Зенит».

Бригада арбитров на матч «Краснодар» – «Зенит»: главный судья – Инал Танашев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московский «Спартак», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Динамо» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятом месте располагается «Зенит».