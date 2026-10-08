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Стала известна бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Зенит»

Стала известна бригада арбитров на матч «Краснодар» — «Зенит»
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В частности, стала известна бригада арбитров на центральный матч тура, в котором сойдутся «Краснодар» и «Зенит».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на матч «Краснодар» – «Зенит»: главный судья – Инал Танашев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

После девяти туров первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московский «Спартак», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Динамо» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятом месте располагается «Зенит».

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