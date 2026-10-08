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Защитник «Краснодара» Петров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Петров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 10 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Хороший матч будет, весь город ждёт этого. Мы хорошо подготовились. Будет интересно, как и все игры с «Зенитом». Нет принципиальных соперников, однако в последние годы мы, конечно, боремся за высокие места. И это всегда интересно. Всегда на нашем стадионе очень интересные матчи с ними проходят.

— Вы являетесь выпускником академии «Зенита». Эта принципиальность, она до сих пор присутствует?
— Да нет, никакой уже принципиальности. «Краснодар» в моей крови. Вся карьера прошла здесь, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян

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