Защитник «Краснодара» Петров поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 10 октября.

— Хороший матч будет, весь город ждёт этого. Мы хорошо подготовились. Будет интересно, как и все игры с «Зенитом». Нет принципиальных соперников, однако в последние годы мы, конечно, боремся за высокие места. И это всегда интересно. Всегда на нашем стадионе очень интересные матчи с ними проходят.

— Вы являетесь выпускником академии «Зенита». Эта принципиальность, она до сих пор присутствует?

— Да нет, никакой уже принципиальности. «Краснодар» в моей крови. Вся карьера прошла здесь, — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян