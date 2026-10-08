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Алекс Фергюсон выразил надежду, что доживёт до открытия нового стадиона «Ман Юнайтед»

Алекс Фергюсон выразил надежду, что доживёт до открытия нового стадиона «Ман Юнайтед»
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Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон в своей книге «Игры моей жизни» высказался о строительстве нового стадиона клуба.

«Время от времени задумываюсь о смерти. Когда «Юнайтед» объявил о планах построить великолепный новый стадион взамен «Олд Траффорд», я невольно задался вопросом: доживу ли до того, чтобы отпраздновать это событие?..

Надеюсь, строительство начнётся в ближайшее время, ведь если оно затянется на пять лет, мне будет уже под 90. Впрочем, знаю, что так или иначе буду присутствовать на церемонии — лично или же мысленно», — приводит слова Фергюсона из книги The Touchline в социальной сети Х.

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