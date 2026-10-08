Фотограф «Зенита» Евдокимов рассказал о встрече с писателем Сергеем Довлатовым

Фотограф санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов рассказал о встрече с писателем Сергеем Довлатовым. Он пересёкся с известным литературным деятелем в 1980-е в Санкт-Петербурге. Евдокимов назвал Довлатова «обалденным человеком».

«Это было в 1980-е. На Невском находилось кафе «Сайгон» — там вся интеллигенция кучковалась. Я тоже захаживал. И пару раз видел там Довлатова. Не могу сказать, что мы с ним обнимались при встрече, но шапочно были знакомы. Человек он обалденный, конечно, был», — сказал Евдокимов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Полное интервью с Евдокимовым можно прочитать на «Чемпионате».