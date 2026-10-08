15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?» Бубнов — о Головине

«Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?» Бубнов — о Головине
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Ранее сообщалось, что хавбек в летнее трансферное окно вёл переговоры о переходе в «Спартак» или «Зенит».

— Ему там комфортно, хорошие деньги… Зачем ему сюда нужно…

— Нет, я понимаю, но переговоры он вёл, Александр Викторович.
— Вёл, да, но там агент, наверное, больше вёл. Зачем ему сюда приходить и корячиться в том же «Спартаке» или «Зените»?

— Извините, за деньги!
— Деньги ему не нужны уже. Он заработал.

— Но впереди ещё целая жизнь после карьеры.
— Я бы не возвращался.

— Остались бы игроком «Монако» до завершения карьеры?
— Да. Всё. Там у него всё в порядке, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов отреагировал на продление контракта Барко со «Спартаком»
Комментарии