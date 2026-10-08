«Зачем ему корячиться в «Спартаке» или «Зените»?» Бубнов — о Головине

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Ранее сообщалось, что хавбек в летнее трансферное окно вёл переговоры о переходе в «Спартак» или «Зенит».

— Ему там комфортно, хорошие деньги… Зачем ему сюда нужно…

— Нет, я понимаю, но переговоры он вёл, Александр Викторович.

— Вёл, да, но там агент, наверное, больше вёл. Зачем ему сюда приходить и корячиться в том же «Спартаке» или «Зените»?

— Извините, за деньги!

— Деньги ему не нужны уже. Он заработал.

— Но впереди ещё целая жизнь после карьеры.

— Я бы не возвращался.

— Остались бы игроком «Монако» до завершения карьеры?

— Да. Всё. Там у него всё в порядке, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».