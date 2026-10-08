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Игрок «Краснодара» Петров: рад вернуться после травмы — без футбола тяжело

Игрок «Краснодара» Петров: рад вернуться после травмы — без футбола тяжело
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров прокомментировал своё возвращение в обойму после серьёзной травмы. Он заявил, что будет постепенно входить в игровой ритм, соблюдая аккуратность.

«Очень рад вернуться, потому что без футбола тяжело. Готов, конечно, на 100%, выкладываюсь на каждой тренировке. А сколько мне предоставят времени, это уже не мне решать. Моя задача — выйти и помочь команде. 90 минут — вряд ли, всё постепенно. Травма была серьёзная, так что здесь надо быть аккуратным», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Петров играет в составе «Краснодара» с 2013 года и является рекордсменом по количеству матчей за клуб, проведя 339 встреч.

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