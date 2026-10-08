Бензема отреагировал на заявление, что Португалия играет лучше без Криштиану Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема отреагировал на заявление, что национальная команда Португалии играет в более привлекательный футбол без нападающего Криштиану Роналду. Карим выступал вместе с Криштиану за «Реал».

«Ты серьёзно? Португалия победила, и да, их игра могла выглядеть более гибкой после того, как Криштиану ушёл с поля. Но это не стирает наследия Роналду. Одна победа — и вдруг люди забывают, кто годами тащил эту страну на своих плечах голами, рекордами и одержимостью победой. Память в футболе коротка», — приводит слова Бензема kickoff в социальной сети X.