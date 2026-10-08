15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал о состоянии игроков после паузы на матчи сборных

Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал о состоянии игроков после паузы на матчи сборных
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о состоянии игроков после международной паузы. В матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы сыграют с московской «Родиной» в воскресенье, 11 октября. Начало встречи — в 16:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все живы и здоровы. Никто не получил травму ни здесь, ни в сборной. Воронов теперь тренируется с нами в общей группе.

«Родину» можно изучить в плане индивидуальных действий игроков. Будем отталкиваться от своей игры», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за девять матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 19 очков.

Материалы по теме
К