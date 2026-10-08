Главный тренер ЦСКА Игдисамов рассказал о состоянии игроков после паузы на матчи сборных

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о состоянии игроков после международной паузы. В матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги армейцы сыграют с московской «Родиной» в воскресенье, 11 октября. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Все живы и здоровы. Никто не получил травму ни здесь, ни в сборной. Воронов теперь тренируется с нами в общей группе.

«Родину» можно изучить в плане индивидуальных действий игроков. Будем отталкиваться от своей игры», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за девять матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 19 очков.