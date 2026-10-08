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Фотограф «Зенита» Евдокимов вспомнил, как праздновал победу в Кубке УЕФА

Фотограф «Зенита» Евдокимов вспомнил, как праздновал победу в Кубке УЕФА
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Фотограф петербургского «Зенита» Вячеслав Евдокимов поделился воспоминаниями о праздновании победы в Кубке УЕФА.

— Какой вам запомнилась победа в Кубке УЕФА в 2008 году?
— Мне никогда даже в голову не приходило, что можем проиграть какой-то титулованной команде. Был уверен, что пройдём все этапы.

— А как праздновали победу?
— Я был единственным фотографом, а съёмки было очень много. Все побежали в ресторан праздновать. Ко мне в номер пришли гости: они выпивали, а я стал с компьютера отправлять фотографии. В итоге только в четыре утра вышел в люди. Так у меня прошёл праздничный вечер. Однако доволен, потому что своё задание выполнил достойно — это главное, — сказал Евдокимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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